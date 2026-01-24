'Uyuşturucu' soruşturmasında Ebru Gülan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş hakkında çarpıcı iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Ebru Gülan'ın 20 Ocak 2026 tarihinde verdiği ifade ortaya çıktı.

DHA'nın aktardığına göre Ebru Gülan, ifadesinde, "2019’da D.Y. ve ben Mehmet’in evindeydik. Mehmet Akif’in anahtarı bende vardı. Akşam Mehmet Akif eve geldi, ‘Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç getirecek’ dedi. Veyis Ateş geldi, kendisiyle orada tanıştım. Çok zaman geçmeden Veyis cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı" ifadelerini kullandı.

"VEYİS BENDE TRAVMA OLUŞTURDU"

Gülan, ifadesinde şöyle devam etti:

"Ben hayatımda ilk defa uyuşturucu maddeyi orada gördüm. Orada dördümüz de uyuşturucu madde kullandık. Ertesi gün Akif’i aradım, bir daha Veyis’i görmek istemediğimi söyledim. O gün Veyis beni hareketleriyle rahatsız etmişti. Mehmet Akif ile de Veyis’in bu hareketlerinden dolayı tartıştık. Daha sonrasında Mehmet Akif yeni bir siteye taşındı, beni eve davet etti. Veyis bende travma oluşturduğu için davetlerinde beni Veyis ile bir araya getirmeyi amaçlıyordu. Bu evde Veyis, ben ve Mehmet buluştuk ancak bu görüşmelerde uyuşturucu madde yoktu. Sonra pandemi dönemlerinde Mehmet beni evine davet etti. Bu buluşmalarda evde Veyis, Mehmet ve Büşra adında bir kadın ve onun kuzeni vardı. Burada da uyuşturucu madde kullandık, uyuşturucu maddeleri getiren ise Veyis’ti. Burada da ben bu kadınları tanımadığım ve Mehmet ile olan alakalarını bilmediğim için aramızda gerginlik ve kavga çıktı. Ben de bundan dolayı evden ayrılarak kendi evime gittim. Bir süre sonra tekrar buluştuk. Veyis yine uyuşturucu madde getirmişti ve biz yine uyuşturucu madde kullanmış ve vakit geçirmiştik."

"UYUŞTURUCUYU DIŞARIDAN SİPARİŞ ETMEDİLER"

Ebru Gülan, "2020 yılı Haziran ayında Mehmet Akif beni tekrar aradı. Barışmak ve buluşmak istediğini söyledi. Ben de evine gittim. Gittiğimde evde Ahmet Göçmez, Serap S., Yağmur N., Mehmet Akif ve Kaan K. vardı. Ben gittiğimde zaten uyuşturucu madde kullanıyorlardı, ben de onlarla birlikte kullandım. 2020 yılı Ekim–Kasım ayları arasında Mehmet Akif tekrar davet etti. Evine gittiğimde Ahmet Göçmez, Serap S., Sevkiye ve Dilara Y. vardı. Ben gittiğimde orada uyuşturucu madde kullanıyorlardı, maddeyi dışarıdan sipariş etmediler. Kokain bittikten sonra Ahmet Göçmez tekrar cebinde bulunan kokainden çıkardı, onu da kullanmaya devam ettik" şeklinde konuştu.

"HEP BİRLİKTE ŞİŞE ÇEVİRMECE OYNADIK"

Gülan, ifadesinin devamında şunları aktardı:

"Mehmet Akif bana Ahmet ve Pınar ile birlikte uyuşturucu aldıklarını ve üçünün birlikte ilişkiye girdiklerini söylemişti. 2019 yılı 8 Mart’ta Mehmet Akif ve bir kızla birlikte Mehmet Akif’in evine üçümüz gittik. Daha sonra Mustafa Manaz da oraya geldi. Hep birlikte salonda şişe çevirmece oynadık. Oyunda daha çok cinsel içerikli ‘birbirimizin üstünü çıkar’, ‘soyun’, ‘onu öp’, ‘öpüş’ gibi şeyler yapıyorduk. Yine bu şişe çevirmece oyununu Veyis Ateş’le birlikte de oynadık. ‘Sütyenini çıkar gel’, ‘Veyis’le 3 dakika yan odada vakit geçir’ şeklinde teklifler oluyordu.

Benim yakın kız arkadaşlarımın hemen hemen hepsiyle birlikte bu oyunu oynadı ve onlarla ilişkiye girmişti. Hatta alkol almadığı zamanlarda bile şişe çevirmece oyununda karşısındaki kişiye ‘5 tane shot at’ ya da ‘bir bardak viskiyi tek seferde iç’ gibi tekliflerde bulunuyordu. Kişilerin sistematik olarak ortama soktukları her kıza öncelikle şişe çevirmece oyunu oynatıp önce tepkilerini tespit edip ona göre ilerlediklerini görüyorum.

Devamında da uyuşturucu madde teklif ediyorlardı. Bu olaylara tepki gösterildiği zaman hemen başka bir kadını bulup bu işleri onunla yapıyorlardı. Bu şekilde kadınlar arasında rekabet ortamı oluşturuyorlardı. Etraflarındaki kızlara kendilerini yetersiz ve uyumsuz hissettiriyorlardı. Bu olayları da normalleştiriyorlardı. Hatta ‘Bak, Pınar’la da bu işleri yaptık ve evlendik’ diyordu. Kendi evinde yaşanan ilişkileri ve olayları da telefonuyla video kaydına alıyordu. Hatta ilk gözaltına alındığımızda nezarette Buse isimli kız da ilk cinsel ilişkisini Mehmet’le yaşadığını, onu da bu şekilde manipüle ettiklerini anlatmıştı."