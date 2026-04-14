TEPAV verileri uyardı: Perakende güveni Avrupa ortalamasının gerisinde kaldı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Perakende Güven Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 10,5 puan artarak -4,6 puana yükseldi. Aylık bazda toparlanma görülmesine rağmen yıllık bazda zayıf görünümün sürdüğü dikkat çekti.

AYLIK ARTIŞA RAĞMEN YILLIK GERİLEME

TEPAV açıklamasına göre endeks, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 12,6 puan daha düşük seviyede gerçekleşti. Bu tablo, kısa vadede toparlanma sinyalleri görülse de perakende sektöründe kırılganlığın devam ettiğini ortaya koydu.

SATIŞ BEKLENTİLERİNDE İYİLEŞME

Gelecek 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mart 2026’da 3,3 puana yükseldi. Böylece satış beklentileri bir önceki aya göre 12 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,8 puan arttı.

Aynı dönemde işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 5,4’ten yüzde 13,5’e yükselirken, değişim beklemeyenlerin oranı yüzde 84,5’e geriledi.

GEÇEN YILA GÖRE ZAYIF SEYİR

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumuna ilişkin değerlendirme Mart 2026’da -41 puan oldu. Bu değer şubat ayına göre 34,5 puanlık artış gösterse de geçen yılın aynı ayına kıyasla 45,9 puan gerilemeye işaret etti.

Ankete katılanların yüzde 63’ü işlerinde düşüş yaşandığını belirtirken, yüzde 22’si artış olduğunu ifade etti.

SEKTÖREL GÖRÜNÜM

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde “diğer” ve “motorlu taşıtlar” sektörlerinde ortalamanın üzerinde bir değişim gerçekleşti.

Buna karşılık:

Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri

Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı

Mobilya ve ev içi kullanım ürünleri

Elektrikli ev aletleri

sektörlerinde daha zayıf bir görünüm kaydedildi.

BÖLGESEL FARKLILIKLAR

Perakende güveni bölgelere göre incelendiğinde Ortadoğu Anadolu, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Marmara bölgelerinde ortalamanın üzerinde bir artış görüldü.

Ege, Batı Anadolu, İstanbul, Batı Karadeniz ve Batı Marmara bölgelerinde ise daha sınırlı bir görünüm izlendi.

AB İLE KARŞILAŞTIRMA

AB-27 Perakende Güven Endeksi Mart 2026’da -5,6 puan olarak gerçekleşti. Bu veri, Avrupa Birliği’nde perakende güveninin hem aylık hem yıllık bazda gerilediğini gösterdi.

Türkiye’deki perakende güvenindeki yıllık değişimin ise AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının altında kaldığı görüldü.