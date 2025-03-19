Tersane işçileri direnişi kazandı

Yayınlanma: 19.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2025 - 04:00

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Limterİş Sendikası üyesi 14 işçi, aralık ayından beri ücretlerini alamayıp “iş bitti” gerekçesiyle işten çıkarıldıktan sonra 5 Mart’ta tersane önünde eyleme başladı.

Direnişin 14. gününde, Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, tersane yönetiminin verdiği ödeme sözlerini tutmaması üzerine bir aydınlatma direğine çıkarak işçilerin hakları ödenene kadar inmeyeceğini duyurdu. Saygılı’nın aydınlatma direğindeki eylemi, tersane yönetimini harekete geçirdi.

14 gün boyunca kararlılıkla süren direniş ve kamuoyunun desteğiyle patron geri adım attı. Direniş sonucuna ilişkin konuşan Saygılı, “DİSK Bölge Başkanı Asalettin Arslanoğlu’nun görüşmesi, avukatımız Özgür Özgür’ün de katıldığı toplantı sonucu direnişimiz anlaşma ile sonuçlanmıştır. Ayrıca vinç işgalinden dolayı açılan dava geri çekilecek” dedi.