TESK Başkanı Palandöken'den 'paketli ürünlere gramaj standardı getirilsin' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi ürünler için tüm markaların uyacağı gramaj standardı oluşturulmasının çok gerekli olduğunu ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:48
TESK Başkanı Palandöken'den 'paketli ürünlere gramaj standardı getirilsin' talebi
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Palandöken, yazılı açıklamasında, çok sayıda paketli üründe gramajın düşürülüp fiyatın artırıldığını, böylece ürüne çifte zam yapıldığını belirtti.

Palandöken, daha ucuz algısı oluşturmak için yapılan gramaj hilelerinin tüketicinin kafasını karıştırdığını ve farklı markalara ait aynı ürünler arasında karşılaştırma olanağını ortadan kaldırdığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığınca gramaj hileleriyle ilgili çok sayıda firmaya ceza verildiğini anımsatan Palandöken, "Sorunun çözümü ceza vermek değil, belli başlı ürünlerde tüm markaların uyacağı gramaj standardı getirmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, vatandaşlara, hileli ürün ile karşılaştıklarında veya haksız bir uygulamaya maruz kaldıklarında "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"nı aramaları çağrısında da bulundu.


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