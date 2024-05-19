TESK Genel Başkanı Palandöken'den 'yeni yapılandırma kanunu' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ve vatandaşın rahatlaması adına yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılması gerektiğini ifade etti.

AA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 09:47
TESK Genel Başkanı Palandöken'den 'yeni yapılandırma kanunu' talebi
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TESK Genel Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, enflasyonun esnafı da önemli ölçüde etkilediğini bildirdi.

Giderleri artarken gelirleri azalan esnafın vergi ve prim borçlarını zamanında ödeyemediğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: 

"Esnafın rahatlayabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanabilmesi için daha önce olduğu gibi tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları gibi alanlarda kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyaç var."

"7440 sayılı Yapılandırma Kanunu" ile 2023 sonuna kadar 156 milyar lira tahsil edildiğini bildiren Palandöken, "Şu ana kadar kesinleştiği halde ödenmeyen borçlar tahsil edilirse yeni bir vergi artışına gerek kalmaz. Hem bütçe açığı azalır hem de esnaf borcundan kurtulur." ifadelerini kullandı.


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