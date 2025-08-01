TESK’ten açıklama: Ekmek fiyatları ne kadar olacak?

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanvekili Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği’nde düzenlediği basın toplantısında, yıl başında ekmeğin kilogram fiyatının ülke genelinde 62,5 lirayı aşmamak kaydıyla uygulamaya konduğunu hatırlattı.

Ülke çapında 200 gram ekmeğin 12,5 liraya, 240 gram ekmeğin ise en fazla 15 liraya satıldığını belirten Balcı, ekmek maliyetini etkileyen kalemlerdeki artış ve halkın alım gücündeki değişimi göz önünde bulundurarak, fiyatlara yüzde 20 zam yapıldığını ve ekmeğin kilogram fiyatının 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

HEDEFİMİZ OCAK AYINA KADAR FİYAT ARTIŞI OLMADAN 75 LİRAYI KORUMAK

Balcı, odalarına Türkiye genelinde ekmek kilogram fiyatının 75 lirayı aşmaması için genelge gönderildiğini belirterek, “1 Ağustos’tan itibaren birçok ilde kilogram fiyatı 75 lira olacak şekilde, 200 gram ekmek 15 lira veya bölgesel tüketim alışkanlıklarına göre 270 gram ekmek 20 lira olarak satılıyor. Kilogram bazında ise fiyat 75 lira ve altında tutuluyor. Başta Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir olmak üzere pek çok ilde 200 gram ekmek 15 liraya satılmakta. Diğer iller de maliyet hesaplamalarını yapıp ilgili kurumlara başvurularını tamamladı. Bu uygulama önümüzdeki dönemde de sürecek” dedi.

FİYAT ARTIŞI YÜZDE 20 OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Ekmek fiyatı belirlenirken halkın temel gıda ihtiyacına hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Balcı, “Bazı basın organlarında ‘ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı’ haberleri çıktı ancak fiyat artışı yüzde 25 değil, yüzde 20 olarak uygulanacak. Bu artışı ne kadar süre koruyabilirsek sürdüreceğiz. Amacımız, ocak ayında yeni asgari ücret belirlene kadar fiyat artışı olmadan kilogram fiyatını 75 lira olarak sabit tutmaktır” ifadelerini kullandı.

EKMEK İSRAFINDA DÜŞÜŞ İSTENEN SEVİYEDE DEĞİL

Balcı, sağlıklı, kaliteli ve tüketilebilir ekmek üretimini öncelik haline getirdiklerini belirterek, “62,5 liraya satılan ekmeğin kilogram fiyatını ülke genelinde 75 liranın üzerine çıkarmamak için çalışmalarımızı yürüttük. Hedefimiz, yıl sonuna kadar fiyat değişikliği olmadan bu fiyatı korumak. Ocak ayında asgari ücret ve diğer maliyetlerdeki değişikliklere göre yeniden makul fiyat belirleyeceğiz” dedi.

Yıl sonuna kadar olağanüstü bir artış olmadıkça kilogram fiyatının 75 lirayı aşmayacağını ve Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir ile Bursa’da 200 gram ekmeğin 15 lira olarak satılmaya devam edeceğini ifade eden Balcı, Karadeniz Bölgesi ve diğer illerde tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak 270 gram ekmeğin 20 liraya satılmasının kilogram fiyatını 74 liraya getirdiğini, böylece Türkiye’nin hiçbir yerinde kilogram fiyatının 75 lirayı geçmeyeceğini söyledi.

Ekmek israfının istenilen seviyede azalmadığına dikkat çeken Balcı, israfla mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Balcı, buğday üretiminin geçen yıl 20 milyon tonu aştığını ve bu yıl da 19,5-20 milyon ton civarında hasat beklediklerini belirterek, “Ekmeklik un için yılda yaklaşık 12 milyon ton buğday tüketiyoruz. Hasat açısından bir sorun yok” dedi.