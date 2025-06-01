TESK'ten deprem bölgesi için vergi ertelemesi talebi

TESK Genel Başkan Palandöken: "Depremden en ağır şekilde etkilenen illerimizde vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, esnafımıza rahat nefes aldıracaktır"





Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılması kararına ilişkin, “Depremden en ağır şekilde etkilenen illerimizde cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, esnafımıza rahat nefes aldıracaktır” dedi.





(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılması kararına ilişkin, “Depremden en ağır şekilde etkilenen illerimizde cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, esnafımıza rahat nefes aldıracaktır” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Mücbir sebep halinin uzatılmasının, bölgede faaliyet gösteren küçük işletmeler adına son derece yerinde bir karar olduğunu vurgulayarak, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükelleflerimiz için 30 Mayıs’ta sona ermesi beklenen mücbir sebep halinin, yaptığımız girişimler sonucu 30 Kasım 2025’e kadar uzatılmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu karar, deprem felaketinden en ağır şekilde etkilenen illerimizdeki esnaf ve sanatkârlarımızın ekonomik toparlanma sürecine ciddi katkı sağlayacaktır. Esnafımızın işleri hâlâ tam anlamıyla toparlanmadı. Vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, bu süreçte onların biraz olsun rahatlamasına olanak tanıyacak.

Depremden en ağır şekilde etkilenen illerimizde cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, esnafımıza rahat nefes aldıracaktır. Girişimlerimize olumlu karşılık veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kabine üyelerine esnaf camiamız adına teşekkür ediyorum.''