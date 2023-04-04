Tesla, Türkiye'de satışa sundu! İşte Model Y'nin fiyatı...

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:20

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:20

Tesla’nın uzun süredir konuşulan Türkiye lansmanı 3 Nisan’da düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Tesla Türkiye CEO’su Kemal Gecer Türkiye’de satışa sunulacak modelleri ve detayları açıkladı.

Geçer, Tesla’nın Türkiye pazarına ilk olarak model Y otomobilini getireceğini ve aracın 4 Nisan'dan itibaren ön siparişlerini alınacağını duyurdu.

Model Y’nin Türkiye pazarına Tesla’nın Berlin’deki devasa tesisinden gönderileceği belirtildi. Tesla Model Y’nin Türkiye pazarında üç farklı versiyonla satışa sunulacağı belirtildi. Arkadan itişli 455 km menzile sahip Standard Range versiyonunun fiyatı 1 milyon 548 bin 732 TL olarak açıklandı. Çift motorlu, dört çeker aktarma organına sahip Model Long Range’in fiyatı da 1 milyon 619 bin 532 TL olarak belirlendi.

Aracın en üst paketi olan Model Y Performance versiyonu ise 1 milyon 778 bin 821 TL’den satışa sunulacak. Çift motorlu dört çeker aktarma organına sahip Model Y Performance versiyonunun menzili 514 km.

Tesla Model Y araçları fabrikada BTK onaylı SIM’ler ile internete bağlanabilecek. Araçlar için otonom sürüş özelliğinin (FSD) mayıs ayına kadar hazır hale gelmesi planlanırken tüm versiyonlarda standart oto pilot fiyata dahil olacak. Öte yandan gelişmiş oto pilot istendiğinde 100 bin TL’lik bir ek ödeme yapılması gerekecek.

TESLA MODEL Y SIPARIŞI NASIL VERILECEK?

Tesla Model Y, Tesla’nın resmi internet sitesi üzerinden 4 Nisan tarihinden itibaren ön siparişe açılacak. Ön sipariş fiyatı 10 bin TL olacak ve araç teslimatlarının mayıs ayından itibaren gerçekleşecek.

Teslimatların İstanbul Akasya ve Kanyon AVM’de yapılacağı açıklandı. Ek olarak Tesla’nın ilk servisi ise İstanbul Merter’de açılacak.

TESLA ŞARJ İSTASYONLARI FAALİYETE GEÇECEK

Ön siparişlerle beraber yarından itibaren İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da bulunan 30 hızlı şarj istasyonu devreye gireceği öğrenildi. İstasyonlarda 1 kWh şarj ücreti Tesla modelleri için 6,9 ile 7,7 TL arasında diğer marka elektrikli araçların şarj ücreti ise 8,6 TL olacak.

Tesla Model 3, Model 3 ve Model X’in Türkiye’ye getirilmesinin ise piyasa koşullarına ve vergi düzenlemelerine bağlı olacağı değerlendiriliyor.