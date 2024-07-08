Teşvik ve yatırım rüzgârı
Son 10 yılda hızlı bir gelişim gösteren ve özellikle elektrikli otomobil konusunda başta Avrupalı üreticilerin pazarına göz diken Çinli markalara yönelik Türkiye’de de bazı önlemler alınmıştı.
2023’ün aralık ayında yayımlanan bir tebliğ ile başta Çin olmak üzere üçüncü ülkelerden elektrikli otomobil ithalatını zorlaştıran kurallar nedeniyle 2024 başından beri Çin’den elektrikli otomobil ithalatı durmuştu. Togg’un korunması için hazırlandığına ilişkin görüşlerin olduğu bu tebliğin ardından haziranda da Çin’den gelen içten yanmalı motorlu ve hibrit otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi getirildi. Böylece uygun fiyatlı Çinli otomobillerin fiyatlarının yerli ve Avrupa’dan ithal edilen otomobillere yaklaşması sağlanması hedeflendi. Bu noktada Chery’nin pazardaki hızlı yükselişinin etkisi olduğu konuşuldu. Daha sonra bu ek verginin adı “ek mali yükümlülük” olarak değiştirildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Haziran ayındaki bir başka
önemli gelişme de gizli bir
görüşmeydi. Build Your Dreams
(BYD) Avrupa başkanının
Türkiye gelip görüşmeler
gerçekleştirmesini sosyal
medyada paylaştığımda resmi
bir yalanlama yapılmamıştı.
Ancak 5 Temmuz’da Resmi
Gazete’de yayımlanan bir
kararla “İthalatta Ek Gümrük
Vergisi” kararına bir ekleme
yapıldı ve “Yatırım teşvik
belgesi kapsamında gümrük
vergisi muafiyetinden
yararlanılarak gerçekleştirilen
ithalatta bu dipnot kapsamı
ek mali yükümlülük
uygulanmaz” dendi. Bunun
anlamıysa; Türkiye’de fabrika
kuran Çinli markalar, ithal
edecekleri otomobiller için
yüzde 40 oranındaki ek mali
yükümlülükten kurtulacak
ve sadece yüzde 10 gümrük
vergisi ödeyecek. Hemen
ardından Bloomberg, BYD’nin
Türkiye’de 1 milyar dolarlık
yatırım yapacağı haberini
duyurdu. Fabrikanın Manisa’da
daha önce VW için hazırlanan
arsada kurulacağı, birkaç aydır
bununla ilgili görüşmelerin
sürdüğü de gelen bilgiler
arasında.
TÜRKİYE'YE GELDİLER
Bu aşamada hazırlanan bir yasa taslağı da BYD’nin fabrika kurması durumunda hangi modeli üretebileceğine ilişkin öngörüde bulunmamızı sağladı. Yasa taslağına göre kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, sadece elektrikli sürüş menzili 70 kilometre ve üzerinde olan plugin hibrit yani şarj edilebilir hibrit otomobillerden, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayanlar ise yüzde 30, aşanlar yüzde 60 ÖTV’ye tabi olacak. Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 70 ÖTV’ye tabi olacak. Bu durumda BYD, Türkiye’de şarj edilebilir hibrit motorlu bir otomobil üretecek diyebiliriz. Peki hangi model? Seal U DM-i, 1498 cc benzinli motoru, 80 km elektrikli menzili ve 20.5 g/ km karbondioksit emisyonuyla uygun görünüyor.
Ulu Motor’un
distribütörlüğünü yaptığı Çinli
Skywell’in kurucu başkanı
Stephen Wong, Skywell’in
kurucu ortaklarından ve
CEO’su Wu Longba, Skywell
Türkiye ve Skywell Europe
bölge direktörü Chen
Quanrong da Türkiye’ye geldi.
Yapılan açıklamada, Türkiye’de
bir araç üretim hattı kurma,
yedek parça tedarik sistemini
Türkiye’ye getirme ve bazı
parçaların üretimini burada
yapma konusunda çalışmaların
devam ettiği belirtildi.
YEDİ KOLTUKLU SUV GELİYOR
Peugeot’nun yedi koltuklu
SUV modeli 5008’in yeni
nesli yılın son çeyreğinde
210 HP’lik elektrikli ve 136
HP’lik mild hibrit motor
seçenekleriyle Türkiye’de
de satışa sunulacak.
Stellantis Grubu’nun STLA
Medium platformunun
uzatılmış versiyonu üzerinde
yükselen 5008’in temel
tasarımı kardeşi 3008 ile
çok benzeşiyor. Fastback
SUV 3008’e göre en önemli
fark 5008’in geleneksel SUV
formatına sahip olması.
Yeni 5008, Türkiye’ye
mild hibrit teknolojili
1.2 PureTech motorla
getirilecek. 136 HP güç
üreten bu motorla 5008’in
ortalama yakıt tüketimi
5.8 litre olarak açıklanıyor.
Elektrikli E-5008’in ise
karma kullanımda 502 km
menzil sunan 157 kW/210 HP
güç ve 345 Nm tork üreten
versiyonu getirilecek. 73
kWh’lik batarya 11 kW AC’de
yüzde 0-100 dolumunu
dört saat 30 dakikada,
160 kW DC’de yüzde 20-
80 dolumunu 30 dakikada
tamamlıyor
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