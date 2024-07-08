Teşvik ve yatırım rüzgârı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.07.2024 - 04:00

2023’ün aralık ayında yayımlanan bir tebliğ ile başta Çin olmak üzere üçüncü ülkelerden elektrikli otomobil ithalatını zorlaştıran kurallar nedeniyle 2024 başından beri Çin’den elektrikli otomobil ithalatı durmuştu. Togg’un korunması için hazırlandığına ilişkin görüşlerin olduğu bu tebliğin ardından haziranda da Çin’den gelen içten yanmalı motorlu ve hibrit otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi getirildi. Böylece uygun fiyatlı Çinli otomobillerin fiyatlarının yerli ve Avrupa’dan ithal edilen otomobillere yaklaşması sağlanması hedeflendi. Bu noktada Chery’nin pazardaki hızlı yükselişinin etkisi olduğu konuşuldu. Daha sonra bu ek verginin adı “ek mali yükümlülük” olarak değiştirildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Haziran ayındaki bir başka önemli gelişme de gizli bir görüşmeydi. Build Your Dreams (BYD) Avrupa başkanının Türkiye gelip görüşmeler gerçekleştirmesini sosyal medyada paylaştığımda resmi bir yalanlama yapılmamıştı. Ancak 5 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla “İthalatta Ek Gümrük Vergisi” kararına bir ekleme yapıldı ve “Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta bu dipnot kapsamı ek mali yükümlülük uygulanmaz” dendi. Bunun anlamıysa; Türkiye’de fabrika kuran Çinli markalar, ithal edecekleri otomobiller için yüzde 40 oranındaki ek mali yükümlülükten kurtulacak ve sadece yüzde 10 gümrük vergisi ödeyecek. Hemen ardından Bloomberg, BYD’nin Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı haberini duyurdu. Fabrikanın Manisa’da daha önce VW için hazırlanan arsada kurulacağı, birkaç aydır bununla ilgili görüşmelerin sürdüğü de gelen bilgiler arasında.



TÜRKİYE'YE GELDİLER

Bu aşamada hazırlanan bir yasa taslağı da BYD’nin fabrika kurması durumunda hangi modeli üretebileceğine ilişkin öngörüde bulunmamızı sağladı. Yasa taslağına göre kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, sadece elektrikli sürüş menzili 70 kilometre ve üzerinde olan plugin hibrit yani şarj edilebilir hibrit otomobillerden, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayanlar ise yüzde 30, aşanlar yüzde 60 ÖTV’ye tabi olacak. Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 70 ÖTV’ye tabi olacak. Bu durumda BYD, Türkiye’de şarj edilebilir hibrit motorlu bir otomobil üretecek diyebiliriz. Peki hangi model? Seal U DM-i, 1498 cc benzinli motoru, 80 km elektrikli menzili ve 20.5 g/ km karbondioksit emisyonuyla uygun görünüyor.

Ulu Motor’un distribütörlüğünü yaptığı Çinli Skywell’in kurucu başkanı Stephen Wong, Skywell’in kurucu ortaklarından ve CEO’su Wu Longba, Skywell Türkiye ve Skywell Europe bölge direktörü Chen Quanrong da Türkiye’ye geldi. Yapılan açıklamada, Türkiye’de bir araç üretim hattı kurma, yedek parça tedarik sistemini Türkiye’ye getirme ve bazı parçaların üretimini burada yapma konusunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.



YEDİ KOLTUKLU SUV GELİYOR

Peugeot’nun yedi koltuklu SUV modeli 5008’in yeni nesli yılın son çeyreğinde 210 HP’lik elektrikli ve 136 HP’lik mild hibrit motor seçenekleriyle Türkiye’de de satışa sunulacak. Stellantis Grubu’nun STLA Medium platformunun uzatılmış versiyonu üzerinde yükselen 5008’in temel tasarımı kardeşi 3008 ile çok benzeşiyor. Fastback SUV 3008’e göre en önemli fark 5008’in geleneksel SUV formatına sahip olması. Yeni 5008, Türkiye’ye mild hibrit teknolojili 1.2 PureTech motorla getirilecek. 136 HP güç üreten bu motorla 5008’in ortalama yakıt tüketimi 5.8 litre olarak açıklanıyor. Elektrikli E-5008’in ise karma kullanımda 502 km menzil sunan 157 kW/210 HP güç ve 345 Nm tork üreten versiyonu getirilecek. 73 kWh’lik batarya 11 kW AC’de yüzde 0-100 dolumunu dört saat 30 dakikada, 160 kW DC’de yüzde 20- 80 dolumunu 30 dakikada tamamlıyor

