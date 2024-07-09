Tez-Koop-İş Sendikası acı haberi verdi: Depremzede, mobbing sonucu yaşamına son verdi

Yayınlanma: 09.07.2024 - 14:07

Güncelleme: 09.07.2024 - 14:07

Cihangir Emre Küçüker, TKDK Malatya İl Koordinatörlüğünde çalışırken 6 Şubat Depremlerinde annesini, babasını, kardeşini ve akrabalarını kaybetmişti.

Enkaz altından sağ kurtulan Cihangir Emre Küçüker, yaşadığı acı kayıplar nedeniyle hayatını Malatya’da sürdürmesi ruh sağlığını olumsuz etkilediğinden, geçtiğimiz yıl Manisa İl Koordinatörlüğünde görevlendirilmişti.

Ne var ki TKDK yönetimi, geçici görevlendirmeyi afetzedeler, hasta ve hasta yakınları ile sınırlı tutmadı. Kayırmacı uygulamalara imza atarak geçici görevlendirmelerin iş akışını olumsuz etkilemesine neden oldu.

Yaşanan olumsuzluğu gidermek için ise yalnızca kayırmacılık sonucu geçici görevlendirdiği çalışanların değil; afetzede, hasta ve hasta yakını çalışanları da içerecek şekilde geçici görevlendirdiği tüm çalışanların görevlendirmelerini geçtiğimiz hafta iptal etti.

Üyemiz Cihangir Emre Küçüker de tazmini mümkün olmayan kayıpları ile hatırladığı Malatya’ya geri dönmeye zorlandı. Ne var ki Malatya’ya döndüğünde yaşadığı kayıpların acısına dayanamayacağını düşünerek yaşamına son verdi.

Tez-Koop-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir çalışanın Mobbing sonucu yaşamına son vermesinin, bir iş cinayeti niteliği taşıdığını vurguluyoruz. Çalışanların yalnızca fiziksel değil sosyal ve ruhsal yönden de sağlıklı durumda olmasının önemsendiği, Mobbing ve kayırmacılığın son bulduğu bir çalışma yaşamı için mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtiyor; Cihangir Emre Küçüker’i ve işverenlerin haksız/hukuksuz uygulamaları sonucu yaşamını yitiren tüm işçileri özlem ve saygıyla anıyoruz.

Cihangir Emre Küçüker’in anısı, sendikal mücadelemizde yaşayacaktır."