THY'nin Londra uçağındaki olaydan sonra açıklandı: Bugüne kadar 440 kişi kara listeye alındı
Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı.
Dün İstanbul-Londra seferini yapan THY uçağının seferi öncesi kabin ekibine küfreden yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmişti. Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda, “Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor" açıklamasında bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, dün THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcunun uçaktan indirilerek hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, D11 körüğünde kalkış yapacak olan Londra uçağında sorun çıkaran yolcu B.G. için pilot tarafından Kuraldışı Yolcu Formu düzenlendiği ve bu kişinin uçuşa kabul edilmediği kaydedildi.
Zorluk çıkaran B.G'nin, kademeli olarak artan oranda zor kullanılarak kelepçelendiği ve uçaktan indirildiği belirtilen açıklamada, "19.50'de B Pieri engelli geçiş noktasında çevreye rahatsızlık vermeye devam ettiğinden, Kabahatler Kanunu 37. Maddeden (Çevreye Rahatsızlık Vermek) idari para cezası uygulanarak liman dışına çıkarılmış. Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen şahsın ailesi ile irtibata geçilmiş, limanımıza gelen bir yakınına teslim edilerek gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından "Beklenen son…" başlığıyla kabin ekibine zorluk çıkan yolcu B.G'nin havalimanından çıkarıldığı anların güvenlik kamera görüntüsünü paylaştı.
Beklenen son…#İstanbul ???? https://t.co/mqZFqOgqWR pic.twitter.com/BFfMSeecCp— Davut GÜL (@gul_davut) September 15, 2024
KURAL DIŞI YOLCU LİSTESİNE ALINDI
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, dün icra edilen İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün, "14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G. isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir." ifadelerini kullandı.
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