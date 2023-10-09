THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı

Türk Hava Yolları (THY) kampanya dahilinde bazı Doğu Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş her şey dahil uçak biletlerini 119 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 16:50
THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
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Türk Hava Yolları (THY) indirimli bilet kampanyası başlattı.

Kampanya dahilinde bazı Doğu Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş her şey dahil 119 dolardan başlayan indirimli biletler satışa sunuldu.

SINIRLI SAYIDA 

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, indirimli biletleri 9-19 Ekim'de satın alabilecek.

Kampanya dahilinde 1 Kasım 2023-31 Mart 2024'ü kapsayan tarihlerde Köstence'ye 119, Batum'a 129, Tiflis, Bükreş, Cluj ve Varna'ya 139, Sofya'ya 149, Prag ve Budapeşte'ye 159, Krakow, Kşinev ve Riga'ya 169, Tallin, Vilnius, Gence ve Nahçıvan'a 179, Bakü ve Varşova'ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.


THY bilet Avrupa

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