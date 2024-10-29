THY'den Cumhuriyet Bayramı’na özel ucuz bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), Cumhuriyet Bayramı’na özel bir ucuz bilet kampanyası duyurdu.
THY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat etme imkanına sahip olacak.
Kampanya detayları:
ExtraFly Paketi: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, diğer yurt içi uçuşlarda 1.179 TL. PrimeFly Paketi: Aynı hatlarda 1.299 TL, diğer uçuşlarda ise 1.239 TL.
Yapılan duyuruda; "Biletinizi 29-30 Ekim 2024'te alarak, 14 Şubat-26 Mart 2025 döneminde tüm Türkiye’ye 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilirsiniz." denildi.
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