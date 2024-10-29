THY'den Cumhuriyet Bayramı’na özel ucuz bilet kampanyası

Yayınlanma: 29.10.2024 - 16:46

Güncelleme: 29.10.2024 - 16:46

THY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat etme imkanına sahip olacak.

Kampanya detayları:

ExtraFly Paketi: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, diğer yurt içi uçuşlarda 1.179 TL. PrimeFly Paketi: Aynı hatlarda 1.299 TL, diğer uçuşlarda ise 1.239 TL.

Yapılan duyuruda; "Biletinizi 29-30 Ekim 2024'te alarak, 14 Şubat-26 Mart 2025 döneminde tüm Türkiye’ye 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilirsiniz." denildi.