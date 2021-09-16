Tıbbi cihaz sektöründen acil çağrı: Ödemeleri yapın!
Tıbbi cihaz sektörü temsilcileri, sektörün kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinden 19 aydır ödenmeyen vadesi geçmiş 6 milyar TL alacağı bulunduğunu belirterek, alacaklarının defaten ve acilen sektöre ödenmesi çağrısında bulundu.
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, bugün Ankara'da düzenlenen basın açıklamasında, "Sektörümüz mensupları devletine güvenmiş, malzeme vermiş, hizmet üretmiş ve sözleşme yapmış, bununla da yetinmemiş almadığı fatura bedeli karşılığı, tüm vergilerini de devletine ödemiştir. Böyle bir ticaret dünyanın neresinde vardır?" diyerek, 6 milyar TL'nin devletin ödeyemeyeceği bir tutar olmadığını söyledi.
"Hangi makul gerekçe ile ödeme yapılmamaktadır?" diyen Demir, "Bu duyarsız davranış ve tasarrufla sektörümüz çaresiz bırakılmış, ilki 2018, ikincisi 2020 olmak üzere iki defa ortalama %27-25 dayatma feragate zorlanmış ve maalesef bunda da kamu otoritesi muvaffak olmuştur. Şirketini kaybetmek istemeyen ve "bir daha ödemelerde aksama olmayacak" sözü veren kamu otoritesinin sözüne güvenerek alacaklarının bir kısmından vazgeçmek zorunda kalmıştır" dedi ve ekledi:
"Ancak feragat yapan şirketlere düzenli ödeme yapılacağı yönünde verilen söz her zamanki gibi yine tutulmamış, feragat yapan ve yapamayan hiçbir meslektaşımız ödeme alamamıştır."
Sektörün gelirlerinin tamamına yakınını kaybetme noktasına sürüklendiğinin altını çizen Demir, üretim yapamadıklarını hammadde tedarik edemediklerini ve ithalat gerçekleştiremediklerini kaydetti.
Demir açıklamasında "Tedarik zincirini sürdürebilmek için takatimiz kalmamıştır. Bundan sonra tedarik zincirinde oluşacak aksamaların sebebi sizlersiniz" dedi.
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