Ticaret Bakanı Bolat: Eylül ayı dış ticaret açığı 5 milyar dolar!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:45

Güncelleme: 02.10.2024 - 11:45

Ticaret Bakanı Ömer Bolat eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat "Verileri göre 2024 Eylül ayında, dış ticaret açığımız ise yıllık bazda yüzde 0,5 artış ile 5,122 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Ağustos ayında 34 ayın en düşük dış ticaret açığı eylülde sınırlı artış gösterdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı eylül ayı dış ticaret verilerine göre, 2024 Eylül ayında, dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 0,5 artış ile 5,122 milyar dolar olarak gerçekleti.

Bolat "Son 14 ayın 11’inde (Ağustos 2023, Eylül 2023, Ekim 2023, Kasım 2023, Aralık 2023, Ocak 2024, Şubat 2024, Mart 2024, Mayıs 2024, Temmuz 2024 ve Ağustos 2024) dış ticaret açığımız azalmıştır. Bu kapsamda dış ticaret açığı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın ayına dönemine göre yüzde 33,8 oranında azalışla 17,4 milyar dolara gerilemiştir" dedi.