Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan kredi ve banka kartı açıklaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi-banka kartlarındaki komisyon oranlarına ilişkin açıklamasında, “Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler” dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) düzenlenen ‘STK İstişare Toplantısı’na katıldı.
ATSO Konferans Salonu’nda Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Başkanı Ali Bahar ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda sektörel sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.
Burada konuşan Bakan Bolat, kredi banka kartlarındaki komisyon oranlarına ilişkin açıklama yaparak 3 kamu bankasının aldığı kararı açıkladı.
Bakan Bolat, şunları söyledi:
"5 Ocak'ta Bankalar Birliği'yle toplantı yaptık. Onların istekleri oldu. Biz de karşı istekte bulunduk. Ve dedik ki, bu banka kartlarındaki komisyon oranlarını düşürün, akaryakıt alanındaki komisyon oranını düşürün diye. Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar.
Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben bu anlamda."
Bakan Bolat, ihracatçılar için yeşil pasaport mevzusunda bakanlıkta bir çalışma yaptıklarını ve Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiklerini ve koordinasyon yürüttüklerini de açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Fuhuş yapan öğrenci AIDS’li çıktı
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- Kızılcık Şerbeti Apo'nun akıbeti belli oldu
- Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklifi
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!
- 'Biz yoksak doğalgaz yok'