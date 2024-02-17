Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan kredi ve banka kartı açıklaması

Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:23

Güncelleme: 17.02.2024 - 09:23

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) düzenlenen ‘STK İstişare Toplantısı’na katıldı.

ATSO Konferans Salonu’nda Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Başkanı Ali Bahar ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda sektörel sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Burada konuşan Bakan Bolat, kredi banka kartlarındaki komisyon oranlarına ilişkin açıklama yaparak 3 kamu bankasının aldığı kararı açıkladı.

Bakan Bolat, şunları söyledi:

"5 Ocak'ta Bankalar Birliği'yle toplantı yaptık. Onların istekleri oldu. Biz de karşı istekte bulunduk. Ve dedik ki, bu banka kartlarındaki komisyon oranlarını düşürün, akaryakıt alanındaki komisyon oranını düşürün diye. Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar.

Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben bu anlamda."

Bakan Bolat, ihracatçılar için yeşil pasaport mevzusunda bakanlıkta bir çalışma yaptıklarını ve Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiklerini ve koordinasyon yürüttüklerini de açıkladı.