Kredi kartı harcamalarına 'kısıtlama' sinyali: Yurttaşı neler bekliyor?

Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:14

Güncelleme: 15.02.2024 - 12:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 45'e kadar yükseltmesinin ardından kredilerde yavaşlama görülürken kredi kartı harcamalarında ise artış sürüyor.

Kredi kartı akdi faiz oranı 3,66 oranında uygulanırken gecikme faizi ise 3,96 seviyesinde bulunuyor. Nakit çekim ve KMH borçlarında ise akdi faiz 4,42, gecikme faizi 4,72 olarak uygulanıyor. Yüksek faiz oranlarına rağmen yurttaşın harcamalarındaki artış dikkat çekiyor.

Son bir yılda kredi kartı borçları 2,5 katına çıkarak 1,2 trilyon liraya kadar ulaşırken kredi kartlarına düzenleme geleceğine yönelik beklentiler de artmaya başladı.

Ekonomi yönetimi tarafından enflasyonu artıran tüketim talebini önlemek için bazı düzenlemelerin hayata geçirilebileceği uzun bir süredir dillendiriliyor.

YENİ BAŞKANDAN İLK MESAJ

Enflasyon Raporu 2024 Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarına yönelik düzenlemelerinin gündemlerinde olduğunu belirtti.

Karahan, "Kredi kartlarına bir taksit sınırlaması getirilecek mi" sorusuna, "Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde yanıt verdi.

ŞİMŞEK'TEN KREDİ KARTI ÇIKIŞI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kredi kartlarına yönelik düzenleme sinyali daha önce vermişti. Şimşek, "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Başkasının parasıyla, krediyle, kartla zenginlik olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

BANKALAR BİRLİĞİ BAŞKANI ÇAĞRIDA BULUNDU

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kredi kartlarına düzenleme çağrısında bulunmuştu. Çakar, özellikle kredi kartlarındaki büyümeye de dikkat çekti.

Yıl ortasında büyüme hızı yüzde 177’ye ulaşan kredi kartı harcamalarının yıl sonunda yüzde 159’a gerilediğini, ancak hala çok yüksek olduğunu da vurgulayan Çakar, bu konuda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu, bunun da geleceğini düşündüğünü söyledi.

Alpaslan Çakar, "Bunu yapabilmenin yolları kişinin harcama tutarının sınırlanması, faiz yükselişi ya da taksit sınırlaması. Bu tür düzenlemelerin önümüzdeki dönemde gündeme gelebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

KREDİ KARTI KISITLAMALARI NELER OLACAK?

10 Haber'e konuşan Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu, seçimlerin ardından kredi kartlarına yönelik beklendiği kısıtlamaları açıkladı.

Kredi kartı harcamalarının enflasyonun üzerinde olduğunu belirten Babuşcu, şunları kaydetti:

"Kredi kartlarındaki kullanım rakamlarına baktığımızda son bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde hatta yüzde 100’ü geçen seviyede bir artış olduğu görülüyor. Bu çerçevede kredi kartlarında çeşitli önlemlerin devreye sokulması söz konusu olabilir. Bu önemler neler olabilir diye baktığımızda öncelikli olarak: Faiz artırımı, limit azaltımı, asgari ödeme tutarının yükseltilmesi, nakit çekim tutarının kısıtlanması, mevcut uygulamadaki taksit sayısının azaltılması/kaldırılması gibi önlemler ilk planda uygulanabilecekler arasında yer alıyor. Hepsi olmasa bile bir ya da birkaçının uygulanacağını düşünüyorum."