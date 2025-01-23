Ticaret Bakanlığı: 2024 yılında yapılan denetimlerde 91,6 milyar TL vergi/idari para cezası uygulandı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 09:51

Güncelleme: 23.01.2025 - 09:51

Ticaret Bakanlığından, bakanlık müfettişleri tarafından geçen yıl yürütülen işlemlere ilişkin açıklama yapldı.

Gümrük işlemlerinde tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2024 yılında sonradan gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalar neticesinde, bin 562 adet rapor düzenlendiği, bu raporlarla Hazine'nin vergi kaybına uğratıldığı tespiti ile 4,6 milyar TL tutarında vergi tahakkuku ve 82,1 milyar TL tutarında idari para cezasının uygulanması sağlanarak, toplam 86,7 milyar TL kamu alacağının tahakkuk ettirildiği bildirildi.

Açıklamada, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen sonradan kontrol denetimleri ile yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin geçmişe dönük incelenmesi ile eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamelerinin sonradan kontrolünün yapıldığı belirtildi.

Otomotiv, tüketici elektroniği, tekstil, gıda, makine, kozmetik ve oyuncak sektörleri olmak üzere, 17 farklı sektörde faaliyet gösteren 200 firmanın planlı sonradan kontrol denetimi ve muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren 50 firmanın plan dışı sonradan kontrol denetiminin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda toplam 250 firmanın gümrük işlemleri denetime alınmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen sonradan kontrol denetimleri neticesinde, 399,5 milyon TL tutarında vergi tahakkuku, 1,1 milyar TL tutarında idari para cezası uygulanması sağlanarak toplam 1,5 milyar TL tutannda kamu alacağı tahakkuk ettirilmiştir." denildi.

"FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİNE DE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİLDİ''

Fiyat istikrarının sağlanması ve fahiş fiyatın engellenmesi suretiyle, adil bir iç piyasanın tesisi amacıyla sektör bazlı denetimlerin yanında, fahiş fiyat denetimlerine de hız kesmeden devam edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda, otomotiv, hazır beton/çimento, özel okullar, tavukçuluk, yumurta, zincir market ve alışveriş merkezleri, sebze-meyve ticareti, ekmek, süt, fındık, antep fısbeıı, ambalaj,' su ürünleri, yemek kartları başta olmak üzere önemli sektörlerde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca denetimler yapılmıştır. Bu denetimler sonucunda tanzim edilen raporlara istinaden, firmalara 112,8 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Bunun yanı sıra, 2024 yılında firmaların mevzuata uyum durumlarının kontrolü ile birlikte tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve bilinçlendirmek maksadıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, finansal kuruluşlar, abonelik hizmeti, taksitle satış, mesafeli satışlar, devre tatil, ön ödemeli konut satışları, işyeri dışında satışlar, satış sonrası hizmetler ve paket tur sektörlerinde denetimler gercekleştirilmiştir. Bu denetimler neticesinde tüketici mağduriyetine yol açan uygulama ve işlemleri nedeniyle firmalara toplam 3,5 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır."

"2025'TE DE İNCELEME VE DENETİMLERE AZAMİ HASSASİYETLE DEVAM EDİLECEK''

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının, faaliyet alanı çerçevesinde, denetimsiz bir alan bırakılmaması hedefini esas alan bir anlayışla, hizmet sunum kapasitesinin genişletilmesi, vergi kaybının, kaçakçılığın, kayıt dışı ekonominin, fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi ve tüketicinin korunması gibi vatandaşların günlük yaşamlarını ve adil bir rekabet ortamının sağlanmasını doğrudan etkileyen alanlardaki denetim faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen ve yukarıda özetle bahsedilen tüm teftiş, inceleme ve soruşturmalar neticesinde toplam 91,6 milyar TL idari para cezası/kamu alacağı tahakkuk ettirilmiştir.

2025 yılında da Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından rehberlik anlayış ön planda tutularak, hızla değişen ve gelişen kurumsal yönetim ve denetim sistemleri ile uyumlu teftiş, inceleme ve denetimlere azami hassasiyetle devam edilecektir. Mevzuata aykırı işlem tesisi ile haksız kazanç sağlayan ve kamu zararına yol açan firmaların tespit edilerek vergide adaletin sağlanmasına, Devletimizin gelir kaybına uğratılmasının önüne geçilmesine yönelik çalışmalarımız sürdürülecektir. Ayrıca, spekülatif fiyat oluşumlarını engellemek ve stokçuluğu ortadan kaldırmak, adil, rekabetçi, istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla fahiş fiyatın önlenmesine, esnaf ve sanatIğrlar ile tüketicilerin korunmasına yönelik denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edilecektir."