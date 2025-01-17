Ticaret Bakanlığı'ndan 'gömlek' uyarısı: Piyasadan toplatılacak!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:42

Güncelleme: 17.01.2025 - 09:42

Ticaret Bakanlığı, yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan etmeyi sürdürüyor.

Bakanlık bu defa, bir gömlek için GÜBİS'e uyarı notu ekledi. Mavi renkli “Caizen” marka gömleğin, izin verilen limit değerler üzerinde kurşun bulundurduğu tespit edildi.

Bakanlık tarafından gömlek için piyasadan toplama kararı verilirken, ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.