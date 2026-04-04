Ticaret Bakanlığı açıkladı: 183 işletmeye ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 3 Nisan 2026 tarihinde yılın ikinci toplantısı için bir araya geldiği ifade edildi.

İŞLETMELERE CEZA YAĞDI

Kurulun bu toplantıda, özellikle temel gıda ürünleri üzerindeki fiyat hareketliliklerini incelediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından, toptancı hallerinde sebze ve meyve toptan ticareti yapan işletmeler ile ulusal zincir marketlerden fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen toplam 183 işletmeye, 96,6 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında, tüketicilerimizin korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla denetimler kararlılıkla sürdürülecektir."