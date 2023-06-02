Ticaret Bakanlığı açıkladı: Dış ticaret açığı 56 milyar doları aştı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:27

Güncelleme: 02.06.2023 - 11:27

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2023 Mayıs’a ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Muş, “2023 Mayıs’ta ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir” dedi.

Yılın ilk 5 ayına bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat yatay kalarak 102,5 milyar dolar, ithalat ise yüzde 8,9 oranında artarak 158,6 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı ise aynı dönemde yüzde 29,5 artışla 56,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

PARİTE KAYNAKLI KAYIP 645 MİLYON DOLAR

Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise, “Geçen ay ihracatımıza en yüksek katkıyı 3 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi. İlk beşteki diğer sektörlerimiz 2,5 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,3 milyar dolarla çelik şeklinde sıralandı” dedi.

“Parite nisanın ardından mayısta da ihracatımıza pozitif yansıdı” diyen Gültepe, “Mayıs ayında parite etkisi 327 milyon dolarlık artı değer sağladı. Ancak yıl başından bu yana parite etkisi nedeniyle 645 milyon dolarlık bir kaybımız var” diye konuştu.

MAYISTA DIŞ TİCARETTE ÜLKE PROFİLİ DEĞİŞMEDİ

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 810 milyon dolar), ABD (1 milyar 307 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 51 milyon dolar) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,5 oldu.

Mayıs ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla; Rusya Federasyonu (4 milyar 575 milyon dolar), Çin (4 milyar 347 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 672 milyon dolar) oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 60 oldu.