Ticaret Bakanlığı affetmedi: 289 işletmeye 114 milyon lira ceza!

Fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede etkin ve kararlı
duruşunu sürdüren Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 42'nci
toplantısını 25 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdi.
Toplantı sonucunda denetimlerde aykırılık nedeniyle 289
işletmeye toplamda 114,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.
ZİRATİ DON SONRASI FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA MÜDAHALE
Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde;
Yaşanan zirai don felaketini fırsata çevirmek isteyen bazı
işletmelerin haksız uygulamaları, Hal Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen resen
incelemelerle mercek altına alındı.
Sebze ve meyve ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit
edilen 206 işletmeye toplam 79,5 milyon TL idari para cezası uygulanmasına
karar verildi.
ULUSAL ZİNCİR MARKETLER VE GIDA PERAKENDECİLERİNE YÖNELİK DENETİMLER
Denetimler kapsamında, özellikle ulusal zincir marketler
başta olmak üzere gıda perakende sektöründeki haksız fiyat artışlarına ilişkin
olarak 23,8 milyon TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
EKMEK VE SİMİT SATIŞISINDAKİ USULSÜZLÜKLERE YAPTIRIM
İstanbul ilinde gerçekleştirilen denetimlerde, belirlenen
tarifelere aykırı şekilde ekmek ve simit satışı yaptığı tespit edilen 71
işletmeye toplam 10,6 milyon TL idari para cezası kesildi.
42'nci
toplantı neticesinde, fahiş fiyat artışları nedeniyle 289 işletmeye toplam
114,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.