Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bültenini yayımladı: İthalat ve ihracat azaldı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 12:47

Güncelleme: 02.10.2024 - 12:47

Ticaret Bakanlığının eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat eylülde 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 gerileyerek 22 milyar 7 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 1,4 azalışla 27 milyar 129 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 1,6 azalışla 49 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde, yüzde 0,5 artışla 5 milyar 122 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 0,4 puan azalarak yüzde 81,1, enerji verileri hariç tutulduğunda 1 puan düşüşle yüzde 93,7, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 2,8 puan gerileyerek yüzde 98,1 oldu.

İHRACAT YÜZDE 7 AZALDI

Geçen ay en çok ihracat yüzde 6,8 azalış ve 10 milyar 778 milyon dolarla ham madde grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 1,6 artış ve 7 milyar 849 milyon dolarla tüketim malları, yüzde 5,2 artış ve 3 milyar 135 milyon dolarla yatırım malları takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,5 (20 milyar 789 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,4 (751 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,6 (349 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Eylülde en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 681 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 388 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 262 milyon dolarla ABD geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46,4 olarak hesaplandı.

Eylülde en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 98 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 700 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri, 3 milyar 505 milyon dolarla Yakın ve Ortadoğu ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İTHALATTA HAM MADDE BİRİNCİ

Eylül ayında en çok ithalat, yüzde 6,2 azalış ve 18 milyar 361 milyon dolarla ham madde grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 5,9 artış ve 4 milyar 372 milyon dolarla yatırım malları, yüzde 12,1 artış ve 4 milyar 232 milyon dolarla tüketim malları izledi.

Sektörlere göre ithalat payı, imalat sanayisinde yüzde 84 (22 milyar 785 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 10,7 (2 milyar 909 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 2,5 (667 milyon dolar) olarak hesaplandı.

Eylül ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 739 milyon dolarla Çin, 3 milyar 115 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 524 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,9 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 906 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 319 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 4 milyar 835 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak belirlendi.