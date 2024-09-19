Ticaret Bakanlığı'ndan denetim: 432,3 milyon TL para cezası uyguladı

Yayınlanma: 19.09.2024 - 09:05

Güncelleme: 19.09.2024 - 09:46

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulama denetimi, ürün güvenliği kapsamında yapılan piyasa gözetimi ve denetimi, fiyat etiketi başta olmak üzere yürütülen diğer denetim faaliyetleri kapsamında 2024 yılının ilk 8 ayında toplamda 815 milyon 323 bin 796,32 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması, bunun yanında tüketicileri mağdur edebilecek faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi amacıyla çalıştığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulama denetimi, ürün güvenliği kapsamında yapılan piyasa gözetimi ve denetimi, taşra teşkilatımızca fiyat etiketi başta olmak üzere yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında 2024 yılının ilk 8 ayında toplamda 815 milyon 323 bin 796,32 TL idari para cezası uyguladık. Sadece 2024 yılının Ağustos ayında yapılan denetimlerde 79 milyon 580 bin 960 TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimler neticesinde, tüketicilerimizin hayatın her anında karşılaşabilecekleri başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler gibi konuları kapsayan tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerden doğan aykırı fiillere yılın ilk 8 ayında 432 milyon 389 bin 365,12 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Ürün güvenliği kapsamında yapılan denetim faaliyetlerine ilişkin, "Ayrıca tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında ise 16 milyon 386 bin 452 TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında aykırı fiillere 165 milyon 41 bin 612 TL idari para cezası uygulanmıştır. Diğer taraftan, taşra teşkilatımızca, başta fiyat etiketine ve lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinin tarife ve fiyat listelerine yönelik olmak üzere, yürütülen denetimler neticesinde tespit edilen aykırılıklara istinaden 201 milyon 506 bin 367,20 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin menfaatlerini korumak, güvensiz ürüne sıfır tolerans ilkesi ile güvenli ürüne ulaşmasını, bunun yanında kaliteli ve sorunsuz bir hizmet alımını sağlamak amacıyla saha denetimlerimiz ve mevzuat çalışmalarımız titizlikle devam edecektir" ifadelerine yer verildi.