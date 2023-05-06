Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Sıfır araç satışına yeni düzenleme
Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışlarında yeni bir düzenlemeye gitti.
Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışlarında yaşanan problemlere yönelik dikkat çekici bir adım attı.
NTV'nin haberine göre; ikinci El Motorlu Kara Taşıtlarınının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yetki belgesi iptaline yönelik bölüme yeni bir madde eklendi.
Buna göre, araç satışından kaçınan, üretici fiyatları veya distribütör tarafından tavsiye edilen fiyatın üzerinde fiyat talep eden, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlayan ya da takas fiyatını piyasa fiyatının altında belirleyen firmaların yetki belgeleri iptal edilecek.
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