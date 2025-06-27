Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: Emlak ilanlarında yeni dönem! Denetim ve cezalar devam edecek

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emlak piyasasında adil, rekabetçi ve istikrarlı bir yapı oluşturmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Gürcan, özellikle internet üzerinden yapılan haksız fiyat artışlarının yakından izlendiğini vurguladı.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Mayıs ayı sonunda yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle uyuşmayan ve haklı gerekçelere dayanmayan fiyat artışları yasaklandı. Bu düzenleme ile birlikte, taşınmaz sahiplerine idari para cezası kesilebilmesinin önü açıldı.

4,2 MİLYON TL PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan analizler sonucunda, yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girmesinden bu yana 21 taşınmaz sahibinin ilanlarında ekonomik gerçeklerle örtüşmeyen fiyat artışlarına yer verdiği tespit edildi. Her birine 200 bin TL olmak üzere toplamda 4,2 milyon TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

Bakan Yardımcısı Gürcan, gerekli tedbirlerin gecikmeden alınmaya devam edeceğini ifade ederken Ticaret Bakanlığı'nın, sektördeki dengesizliklerin önlenmesi için denetimleri artıracağı mesajını verdi.