Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 3,4 azaldı: Pandemiden sonraki en sert düşüş...
Ticaret satış hacmi, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Bu düşüş pandemi dönemi olan Mayıs 2020'den sonraki en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında ticaret satış hacmi yıllık yüzde 3,4 azaldı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 5,4 arttı.
TÜİK, temmuz ayı ticaret satış hacim endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; ticaret satış hacmi (2021=100) temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,6 azaldı. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,4 arttı.
TİCARET HACMİ AYLIK YÜZDE 0,6 AZALDI
Ticaret satış hacmi (2021=100) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6, aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 1 azaldı. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,8 arttı.
PANDEMİDEN SONRAKİ EN SERT DÜŞÜŞ
Yıllık ticaret hacmi verilerinin ardından ticari satışlarda pandemi dönemi olan Mayıs 2020'den sonra en sert düşüşün kayıtlara geçtiği görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm'
- İtirafçıyla olan konuşmasını anlattı!
- Şişli'deki kazada polis 'ehliyetsiz' çıktı!
- Park etmiş, 50 dakika boyunca kalmış!
- 'Ateist ile mi LGBT ile mi uğraşacaksınız?'
- Tehdit edildiğini iddia etti
- Varlıklara ipotek
- Çakıcı'ya yakın iş insanına suikast
- iPhone 16 internet aleminin alay konusu oldu
- Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşım