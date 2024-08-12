‘Ticarette bütüncül beceriksizlik var’

Yayınlanma: 12.08.2024 - 05:07

Güncelleme: 12.08.2024 - 05:07

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, internetten verilen siparişlerle yurtdışından yapılabilecek alışverişin üst limiti 150 Avro’dan (5 bin 400 lira) 30 Avro’ya (bin 80 lira) düşürülmesine tepkiler sürüyor. Yurttaşlar karardan önce 5 bin 400 liraya kadar olan ürünleri sipariş edebiliyorken artık yalnızca bin 80 liraya kadar alışveriş yapılabilecek. Bu yolla yapılan alışverişlerde ürünün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelmesi koşulunda alınan vergi oranı yüzde 20’den yüzde 30’a, diğer ülkelerden gelmesi koşulunda ise yüzde 30’dan yüzde 60’a yükseltildi. CHP Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, “Yaşananlar Türkiye’nin ticarette dünya ile rekabet edemediğinin kanıtıdır” dedi. Demir sözlerine şöyle devam etti: “Küçük üreticiler, küresel sermayeye kurban edilmiştir. Sonuçta tüketici alım gücü düşük olarak yaşayacak, üretici ve küçük esnaf batacak ama bakan Mehmet Şimşek TÜİK’in yalan yanlış rakamları ile başarılı olduğunu savunacak. Hiçbir şeyi yönetemeyen bütüncül beceriksizlik, ticari hayatta da devam ediyor.”