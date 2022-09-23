Ticari kredi komisyonlarına sınırlama
Merkez Bankası, ticari kredi kullandırım ücretlerine sınırlama getirdi. Kredi tahsis ücreti sınırı, kredinin on binde 25'i oranından yüzde 0.25'i oranına yükseltildi.
Merkez Bankası'nın bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklikler yapan tebliği bugün Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre, kredi tahsis ücretleri; ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0.25'ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0.125'ini geçemeyecek.
Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecek. Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacak. Azami kredi tahsis ücreti yıllık olacak ve tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanacak.
Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, menkul kıymet tesisine tabi krediler de bu sınırlamalara tabi olacak.
NAKDİ KREDİLERDEN ALINACAK
Tebliğle kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilecek. Kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1.10'unu, rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1'ini geçemeyecek.
Rotatif kredilerin kullandırım ücreti ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilecek. Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanacak.
Video Haberler
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
- Avcı böcekler turunçgili koruyacak
- Kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı
- Hayatını onlara adadı
- Artık kabusu oldu!
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Sedat Peker'in avukatı duyurdu
- Kapaklardan 73 kilo uyuşturucu çıktı
- 5 isim için yeniden harekete geçildi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- TOKİ'nin kasasında şüpheli işler
- Yangınlardaki dehşet verici gerçek
- AKP'li Özhaseki, Erdoğan'ı yalanladı
- 'Siyasi döneklikle halkın yüzüne nasıl bakıyorsunuz?'