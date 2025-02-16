TİGEM, tohumunu üretemez durumda
Misyonu, “tarım ve tarıma dayalı sanayi için tohumluk, damızlık ve hammadde üretmek” olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) de piyasadan tohum satın alır hale geldi.
Üstelik ayçiçeğinin merkezi olan Trakya’da yer alan tarım işletmesi piyasadan ayçiçeği tohumu alacak.
Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün ilanına göre farklı türde torba torba ayçiçeği tohumu alınacak. Alınacak tohum cinsleri ile miktarları şöyle: P64LP130 112 torba. SUN 2239 CL 50 torba. Sureli 12 torba. FLAVİO CLP 6 torba. Şartname, 700 liraya alınabilecek.
İhale açık ihale (kapalı teklif usulü) ile yapılacak. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecek. Son başvuru tarihi 27 Şubat.
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