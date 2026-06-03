TikTok'un sahibi Zhang Yiming Çin'in en zengin kişisi oldu: Servetini yediye katladı

Küresel teknoloji sektöründe hızlanan yapay zekâ rekabeti, milyarderler listesindeki dengeleri de değiştirdi. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre ByteDance kurucu ortağı Zhang Yiming, servetindeki güçlü artışla Asya’nın en zengin ikinci kişisi oldu.

ZHANG YIMING ÇİN’İN EN ZENGİNİ OLDU

TikTok’un çatı şirketi ByteDance’in kurucu ortaklarından Zhang Yiming, yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle servetini hızla artırdı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nin son verilerine göre Zhang Yiming, Asya’nın en zenginleri listesinde ikinci sıraya yükselirken Çin’in en zengin insanı unvanını da güçlendirdi.

Zhang’ın servetindeki yükselişin arkasında ByteDance’in yapay zekâ alanındaki agresif büyümesi ve ticari başarısı gösteriliyor.

DOUBAO YAPAY ZEKÂ BOTU ÖNE ÇIKTI

Şirketin geliştirdiği Doubao isimli yapay zekâ sohbet botu, aylık 300 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşarak Çin’in en popüler yapay zekâ uygulamalarından biri haline geldi.

Doubao’nun yakaladığı kullanıcı büyümesi ve ticari başarı, ByteDance’in finansal performansına doğrudan katkı sağladı.

SERVETİ 92,8 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Bloomberg’in Zhang Yiming’in servetini ilk kez takip etmeye başladığı Mart 2019 döneminde 13 milyar dolar seviyesinde olan mal varlığı, geçen süreçte yedi kattan fazla artarak 92,8 milyar dolara ulaştı.

Zhang Yiming, ilk kez 2025 yılında Çin’in en zengin kişisi olmuştu. Daha sonra bu liderliği kaybeden iş insanı, bu yıl yeniden zirveye yerleşti.

ASYA’NIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİ DEĞİŞTİ

Zhang Yiming’in yükselişiyle birlikte Asya’nın en zenginleri sıralamasında da değişim yaşandı.

Hindistanlı milyarder Mukesh Ambani, servetinin 86,9 milyar dolara gerilemesiyle listenin üçüncü sırasına düştü.

Asya’nın en zengin ismi unvanını ise 117,4 milyar dolarlık servetiyle Gautam Adani korumayı sürdürdü.