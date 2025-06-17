TİM Başkanı Mustafa Gültepe'den hükümete sert eleştiri: 'Tehlike çanları çalıyor'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, mevcut ekonomik koşullarda reel sektörün zorlandığını ifade etti. Yüksek faiz nedeniyle üreticinin krediye erişemediğini ve çarkların artık dönmediğini dile getiren Gültepe, “Reel sektör krediye ulaşamıyor, özsermayesini artırmak isteyen sanayici gayrimenkulünü satılığa çıkarıyor ama alıcı bulamıyor” açıklamasında bulundu. Gültepe, yaşanan tabloyu “tehlike çanları çalıyor” sözleriyle özetledi.

PROGRAMIN YÜKÜNÜ ÜRETEN KESİM TAŞIYOR

Gültepe, ekonomi yönetiminin uyguladığı programın yükünü üretim ve ihracat yapan kesimin sırtlandığını söyledi. “Uğraş doğru olabilir ama uğraşırken neyi kaybettiğimizi görmemiz lazım. Enflasyon, kısarak değil üreterek düşer” diyerek ekonomi politikalarında üretimi merkeze alma çağrısında bulundu.

YÜKSEK FAİZ VE DÜŞÜK KUR İHRACATÇIYI ZORLUYOR

İhracatçının mevcut politikalar nedeniyle zorlandığını vurgulayan Gültepe, “Bu programdan sadece faizciler, tefeciler ve malı ucuza kapatmak isteyenler memnun” dedi. Son dönemde konkordato başvurularında artış yaşandığını ve Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün zayıfladığını belirten Gültepe, “Bu program hemen yarın sabah revize edilmeli” çağrısında bulundu.