TİM’in yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Olağan Genel Kurulunda Başkanlık görevine seçilen Mustafa Gültepe başkanlığındaki ilk yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), yeni başkanı geçtiğimiz hafta yapılan seçimle Mustafa Gültepe olmuştu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı olan Gültepe tek liste ile girdiği seçimleri 273 geçerli oyla kazanmıştı. 61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısını TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığında TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Olağan Genel Kurulu sonucunda başkanlığa seçilen Mustafa Gültepe başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şu şekilde yapıldı:
Başkan:
• Mustafa Gültepe
Başkan Vekilleri:
• Adil Pelister
• Çetin Tecdelioğlu
• Ahmet Güleç
• Fikret Kileci
• Kutlu Karavelioğlu
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Erdoğan'dan gazetelere ilan
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'
- ‘Böyle giyinemezsiniz’