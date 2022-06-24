TİM’in yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

24 Haziran 2022 Cuma, 15:11

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), yeni başkanı geçtiğimiz hafta yapılan seçimle Mustafa Gültepe olmuştu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı olan Gültepe tek liste ile girdiği seçimleri 273 geçerli oyla kazanmıştı. 61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısını TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığında TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Olağan Genel Kurulu sonucunda başkanlığa seçilen Mustafa Gültepe başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

Başkan:

• Mustafa Gültepe

Başkan Vekilleri:

• Adil Pelister

• Çetin Tecdelioğlu

• Ahmet Güleç

• Fikret Kileci

• Kutlu Karavelioğlu