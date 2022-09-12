TKK marketlerinde emirle fiyatı düşen ürünlere yeniden zam geldi

12 Eylül 2022 Pazartesi, 03:00

Yurttaş ağır enflasyon altında ezilirken günlük çözümler üretmeye devam eden ekonomi yönetiminin son çözümü de işe yaramadı. Ağustos ayının başlarında enflasyonla mücadele için Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde (TKK) birçok ürünün indirimli satılacağını ve bunların diğer marketlerin raf fiyatlarına da yansıyacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir kampanya duyurmuştu. İndirim kampanyasının başladığı 15 Ağustos günü Tarım Kredi Kooperatifleri önünde yoğun kuyruklar oluşturan yurttaşlar hayal kırıklığı yaşarken ürünlerde gözle görülür bir indirime rastlanmamıştı.

ZAMLI FIRSAT

İndirim kampanyasının üzerinden henüz bir ay geçmedi ancak Erdoğan’ın o gün indirimli satılacağını söylediği ürünlerden sıvı yağ, peçete, makarna, un gibi birçok ürüne yeniden zam geldi. 14 Ağustos günü 52 liraya satılan 5 kg un, indirimin başladığı gün 58 liradan 52 liraya düşmüş gibi lanse edilerek satıldı. Aradan geçen üç haftada aynı ürün bugün 58 lira 90 kuruşa satılıyor. Benzer şekilde 15 Ağustos’ta 54.90 liraya satılan 1 litre zeytinyağı da aradan geçen üç haftada 58.90 liraya satılmaya başlandı.

Bunların yanı sıra indirim olduğu söylenen gün 49.90 liraya satılan 16’lı 2 katlı tuvalet kâğıdı bugün yüzde 23 zamla 57.90 liraya satılıyor. 15 Ağustos’ta 33.50 liraya satılan 1 lt ayçiçeği yağı ise bugün yüzde 11 zamlı ve “Fırsat” etiketi ile 37.30 liraya, 4.5 liraya satılan makarna da yüzde 14 zamla 5.15 liraya satılıyor.

STOKLAR ERİTİLDİ

Tarım Kredi Kooperifleri’nin bu zamları ile temel maliyetler düşürülmeden gıda fiyatlarına gelen artışların durmayacağının kanıtlandığını söyleyen Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, “Demek ki depoda ucuza alınmış bir stok vardı ve diğer marketleri teşvik etmek için bu stoklar eritildi. Temel bir gıda politikamız olmadığı için bu gibi günü kurtarmaya dönük politikalarla geçici indirimler oluyor ama sonuçta zamlar devam ediyor. Çünkü siz daha yeni elektriğe doğalgaza zam yaptınız. Akaryakıttan dünya kadar vergi alıyorsunuz? Çiftçi nasıl ucuza üretecek, market nasıl ucuza satacak?” dedi.

Koçal, 15 Ağustos’ta birçok yurttaşın indirimsiz fiyatları paylaştığını hatırlatarak “Gelir az ve gider her geçen gün artıyor dolayısıyla tüketici de bir müfettiş edasıyla ucuz ürün arıyor. Bu oyunları çok yakından görüyor” diye konuştu. Koçali market raflarında ürünlerin maliyetlerinin de yazması gerektiğini söyledi.