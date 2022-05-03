TL dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor

03 Mayıs 2022 Salı, 09:47

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 14,89 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,8841'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 14,8870 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 15,6280'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 18,6290'dan satılıyor.

Dolar endeksi, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 103,4'te dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0510 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde tahvil piyasalarında devam satış baskısının doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirerek, söz konusu durumla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün 3 Aralık 2018 haftasından bu yana ilk kez yüzde 3 seviyesini aştığını dile getirdi.

Karar metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların döviz piyasalarında oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, tahvil piyasalarında Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını söyledi.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde işsizlik ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktararak, Rusya-Ukrayna savaşındaki haber akışının da döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.