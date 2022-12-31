TL dolar karşısında ilk kez bu seviyeyi gördü: 1978'ten bu yana bir ilk!

31 Aralık 2022 Cumartesi, 13:33

2022 yılının son gününe girmemiz ile birlikte dolar, seneyi 18,71 liradan kapattı. Türk lirası ise günbegün kayıp yaşamaya devam ediyor. 2021 Aralık ayında yine aynı şekilde 18 lira seyrinde olan dolar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) açıklaması ile birlikte 12 liralara kadar düştü. Ardından uzun bir süre 14 lira bandında gezen dolar nisan ayından bu yana 18 liralara kadar çıktı.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve aynı zamanda ekonomist Prof. Dr. İbrahim Turhan, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yıl sonu paylaşımında bulundu. Turhan, 1978 yılından bu yana en büyük küpürlü Türk Liralarının dolardaki karşılığını paylaştı.

Prof. Dr. Turhan'ın açıklamış olduğu tablo ile birlikte 1978 yılında 1.000 TL'nin 40 dolar ettiği görülüyor. 2005 yılında Türk lirasındaki en büyük küpür olan 100 YTL, 74,83 dolar ederken, 2009 yılında 200 TL ise 131,42 şeklinde dolardaki değerini buluyor.

2010 YILINDA 144 DOLAR

2010 yılında 200 lira ile Türk Lirası rekor kırarken, 200 liranın değeri 144,05 dolar şeklinde oluyor.

2018 yılında ani bir şekilde değer kaybeden 200 liranın 43,85 dolar ettiği görüşüyor. Yılın son günleri olan 28 Aralık 2022'de ise 200 lira 10,70 dolar şeklinde değer elde ediyor

Prof. Dr. Turhan'ın yılbeyıl dolar-Türk Lirası karşılaştırması yaptığı paylaşımları şu şekilde:

"Banknotların dolaşıma çıkış tarihleri ve o günkü USD karşılıkları

-29 Mayıs 1978: 1.000TL=$40

-2 Kasım 1981: 5.000TL=$39,48

-25 Ekim 1982: 10.000TL=$56,59

-9 Mayıs 1988: 20.000TL=$15,62

-15 Mayıs 1989: 50.000TL=$24,35

-11 Kasım 1991: 100.000TL=$20,24

-2 Ekim 1992: 250.000TL=$34,27

-18 Mart 1993: 500.000TL=$52,79

-16 Ocak 1995: 1.000.000TL=25,06

-6 Ocak 1997: 5.000.000TL=$46,37

-5 Kasım 1999: 10.000.000TL=$20,68

-5 Kasım 2001: 20.000.000TL=$12,82

-1 Ocak 2005: 50 YTL=$37,42 (eski 50 milyon TL)

-1 Ocak 2005: 100 YTL=$74,83 (eski 100 milyon TL)

-1 Ocak 2009: 200? ya da TRY=$131,42 (eski 200 milyon TL)

-5 Kasım 2010: 200? = $144,05

-3 Mayıs 2016: 200? = $71,61

-2 Temmuz 2018: 200? = $43,85

-28 Aralık 2022: 200? = $10,70

YIL SONU PAYLAŞIMI



Banknotların dolaşıma çıkış tarihleri ve o günkü USD karşılıkları:



29 Mayıs 1978 ??1.000TL

=$40

2 Kasım 1981 ?? 5.000TL

=$39,48

25 Ekim 1982 ??10.000TL =$56,59

9 Mayıs 1988??20.000TL

=$15,62

15 Mayıs 1989??50.000TL

=$24,35

11 Kasım 1991??100.000TL =$20,24 — Ibrahim M. Turhan (@ibrahimmturhan2) December 31, 2022

1978’den beri en büyük kupürlü Türk lirası banknotunun USD karşılığı hiç bu kadar düşük olmamıştı.