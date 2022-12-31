Bu hafta yatırım araçları performansı: Borsa, altın ve dolar kazandırdı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 11:23

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,00 kazançla 5.509,16 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.258,48 puanı, en yüksek 5.562,98 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,25 artışla 5.388,61 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,84 primle 4.684,55 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,26 kazançla 6.362,09 puana yükselirken, Sanayi Endeksi ise yüzde 0,26 kayıpla 8.904,28 puana geriledi.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ AŞ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,22 ile Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ oldu. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ'yi yüzde 18,70 ile Enka İnşaat ve Sanayi AŞ, yüzde 18,30 ile Türk Telekom izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,42 ile Hektaş Ticaret TAŞ, yüzde 14,14 ile Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret Sanayi AŞ, yüzde 12,00 ile Sasa Polyester şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 248 milyar 999,6 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 212 milyar 254,7 milyon lirayla Koç Holding ve 198 milyar 840 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,30 artışla 1.094,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,30 kazançla 7 bin 330 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,20 değer kazanarak 18,7180 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,65 artışla 19,9800 lira oldu.

Geçen hafta 22,6280 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,26 kayıpla 22,5700 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,97 değer kazanarak 20,2850 liradan alıcı buldu.