TL’de deprem etkisi devam ediyor: %2.4 değer kaybı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 09:30

Güncelleme: 12.04.2023 - 09:33

Seçime yaklaştıkça TL'de değer kayıpları deprem öncesi döneme göre günlük olarak bir miktar hız kazansa da oldukça sınırlı seviyelerde.

Günlük sınırlı kayıplarını devam ettiren dolar/TL, bu sabah 08: 39'da 19.29 civarında işlem görürken 14 Mayıs'taki seçimler öncesinde siyasi gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.

Bu kapsamda dün AKP'nin seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısı takip edildi. Beyannamede tek haneli enflasyon, bütçe disiplini ve serbest piyasa ekonomisinin esas alınacağı belirtildi.

Piyasada aksini düşünenler olsa da seçimlerin ardından kim kazanırsa kazansın daha alışılagelmiş politikaların öne çıkacağı beklentisi arttı. Bu beklentiye rağmen seçimlere kadar kamu kontrollü politikalarda değişiklik olacağı düşünülmüyor.

TCMB liralaşma stratejisi çerçevesinde bankalar için önümüzdeki altı ay geçerli olacak yeni, dövizden TL'ye dönüşüm hedefleri ve tahvil yükümlülükleri belirledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta bankalara getirdiği dövizden TL mevduata her ay yeni dönüşüm hedeflerinin hali hazırda 20 yılın zirvesine gelen mevduat faizlerini ne kadar yukarı taşıyacağı izleniyor.

Şu anda bankaların yüksek montanlı TL mevduata verdiği faiz %30-%35 arasında yer alırken, yeni hedefleri tutturmak isteyen bankalar TL mevduat ve KKM hesaplara verdikleri faizi yükseltiyor.

MEVDUAT FAİZİ AY BAŞINDA YÜKSELDİ

Bankaların üç aya kadar TL mevduat hesaplarına verdikleri ortalama faiz Kasım ayı başında %20 seviyesindeydi. TCMB'nin bankaların bilançosunda TL'nin miktarını artırmayı amaçlayan düzenleme değişikliklerinin ardından üç aya kadar ortalama mevduat faizi Nisan ayı başında %29.23 seviyesine yükseldi.

Bankacılar sektörün neredeyse tamamının %60 oranın üzerinde ya da yakın olduğu hesaplarken yine de tüm bankalar için aylık belirlenen dövizden dönüşüm hedefleri bulunuyor.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artırıyor. İhracatçılar ise rekabetçiliğini kaybettiği için kamudan TL'de yeni değer kayıpları talep ediyor.

Bankacılar son dönemde TCMB'nin attığı tüm adımların döviz talebini azaltma ya da ülkeye döviz girişini artırma ortak amacı taşıdığını, seçimlere kadar benzer adımların devam edebileceğini öngörüyor.