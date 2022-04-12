TL’deki erime ve girdi maliyetleri özellikle taşıt sigortalarında etkili

12 Nisan 2022 Salı, 04:00

Türkiye’de Mart 2022’de yıllık bazda yüzde 61.1’e ulaşan tüketici enflasyonunun (TÜFE) etkilerini sigorta pazarında da görmek mümkün. Bu durumu özellikle otomotivle ilgili sigorta branşlarında etkili oluyor. TL’deki erimeye paralel özellikle dolar bazlı girdi maliyetlerindeki artışlar, salgın sürecinde atılan normalleşme adımları sonrası çoğalan hasarlar süreci olumsuz etkiliyor. Ayrıca tavan fiyat uygulanan zorunlu trafikte prim tutarlarının 1 Şubat itibarıyla bir kerelik yüzde 20 artırılması ve sonrasındaki rutin aylık artışların yüzde 1.5 olarak belirlenmesi de otomotiv sigortalarıyla ilgili TÜFE’yi yükseltti.

‘TRAFİK’ 1189 TL OLDU

TÜİK’in enflasyon (TÜFE) sepetinde sigorta sektörü üç başlık altında izleniyor. Bu kapsamda, Mart 2022’de kasko ve zorunlu trafik sigortasında enflasyon (oto TÜFE) önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 6.6, Aralık 2021’e (üç aylık) kıyasla yüzde 33.1 ve Mart 2021’e (yıllık) kıyasla yüzde 104.7 arttı. Yıllık oran geçen şubatta yüzde 90.7 idi. Yine yangın, hırsızlık ve diğer afet sigortalarında aylık bazda yüzde 0.4, ilk üç ayda yüzde 22.1 ve yıllık bazda yüzde 25.2 yükseldi. Ayrıca sağlık sigortasında aylık bazda yüzde 5.7 düşerken, ilk üç ayda 9.8, yıllık bazda 23.7 arttı.

PRİM 27.4 MİLYAR TL

Öte yandan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) yayımladığı “trafik sigortası ortalama yazılan prim değerleri” de, yaşanan artışları bu branş açısından teyit ediyor. Mart 2021’de 727 lira olan bu ortalama değer Mart 2022’de 1189 liraya yükseldi.

Prim fiyatlarındaki artışlar, yılın henüz ilk iki aylık verileri netleşmiş olsa da prim üretimini yükseltiyor. TSB verilerine göre hayatdışında prim üretimi ilk iki ayda yüzde 66.4 artışla 24 milyar lira, şubatta ise yüzde 72.9 artışla 6 milyar lira oldu. Hayat branşında ise üretim ilk iki ayda yüzde 45.2 artışla 3.4 milyar TL, şubatta yüzde 46.2 artışla 1.2 milyar TL oldu.

‘SATIN ALMA’ PAZARI YÜZDE 73 BÜYÜDÜ

Marsh’ın yayımladığı “Satın Alma ve Birleşme Risk Sigortası 2021 Raporu”na göre küresel olarak uygulanan işlemsel risk sigortası limitleri 2021’de önceki yıla kıyasla yüzde 73 artarak toplam 81.1 milyar dolara ulaştı. Bu rakam yaklaşık 3 bin sigorta poliçesi ve 1900 işleme karşılık geliyor.

Sonuçları yorumlayan Marsh Türkiye Eş Üst Yöneticisi Yeşim Aksüt, “Artan küresel talep, bu sigortanın bu alanda yerleşmiş bir anlaşma çözümü olduğunun ve hem alıcı hem satıcılar tarafından kritik bir yapıcı olarak görüldüğünün kanıtı. 2022 boyunca talepteki artışın devam etmesini bekliyoruz” dedi.

"DAHA MUTLU İŞ ORTAMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Anadolu Sigorta’nın, Happy Place to Work şirketi ile Capital dergisinin düzenlediği yarışmada sektöründe “Türkiye’nin En Mutlu İşyeri” seçildiği açıklandı.

1 Nisan’da kuruluşlarının 97. yılını kutladıklarını hatırlatan Anadolu Sigorta I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Hibrit çalışma modelimiz, dijital takdir uygulamamız, Anadolu Sigorta Akademi, webinarlar, özel gün etkinlikleri gibi pek çok yenilikçi uygulamayı hayata geçidik. Daha mutlu bir iş ortamı sunmak için en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

"OTİZMLİ BİREYLERE DESTEK VERİYORUZ"

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Genel Müdürü Viktor Hodara, geçen yıl başlattıkları “Farkı Bizden Farkınız Yok Kimseden” uygulamasının otizmli bireylerin aileleri tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek “Amacımız bir yandan otizmlilerin sağlık konusunda karşılaştıkları problemlerle ilgili toplumda farkındalık oluştururken diğer yandan da yaşam kalitelerinin artmasına destek olmak” dedi.

Bu kapsamda otizmliler, dört farklı anlaşmalı kurum ağı ve beş farklı plan seçeneği ile özel sağlık sigortasından faydalanabiliyor.

GÜRCAN: BU YIL KÂRLILIK AÇISINDAN ZOR OLACAK

Bupa Acıbadem Sigorta’nın, 2021 yılında yüzde 21.4 artışla 2.2 milyar TL prim ürettiği, yüzde 40 artışla da 361.5 milyon liralık net kâr elde ettiği açıklandı.

Sağlık sigortası branşında pazar paylarının yüzde 17.1 olduğunu belirten Bupa Acıbadem Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, yeni yıla ilişkin şu vurguyu yaptı: “2022 kârlılık açısından zor olacak, fiyat artışları sigortacılık alanında da müşterilerimizi etkileyecek. Bu noktada tüm ekosistemimize destek olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz ise sağlık sigortacılığında büyümeye devam ederken, bütünsel sağlık hizmetleri alanında yatırıma yapmaya başlamak.” Gökhan Gürcan, ayrıca dijitalleşmeye yönelik yatırımlarının hızlarını artırdığını vurguladı.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Orhan, dijital dönüşüm kapsamında sundukları son hizmetin yapay zekâ tabanlı chatbot projesi “Sensei” olduğunu duyurdu. Uygulama dijital asistanlık yapacak.

- NN Hayat ve Emeklilik’in, şirketin müşteri iletişim merkezinde görev alan çalışanların kariyer hedefleri ve ilgi alanları çerçevesinde, onların gelişimlerini destekleyecek bir gelişim programı başlattığı açıklandı.

- Bereket Sigorta ile Birevim’in “Tasarruf Teminatlandırma Modeli” güçlendirmek için işbirliği yaptığı açıklandı.Bu modelle konut, taşıt ya da çatılı işyerini teslim alanlara hayat sigortası teminatı da sunulacak.

- Sigortam.net Üst Yöneticisi Bora Uludüz, “Sağlık önemli bir konu. Bu nedenle kişiye özel sigorta danışmanlarımız aracılığıyla müşterilerimizi 7/24, doğru, anında ve eksiksiz bir biçimde bilgilendiriyoruz” dedi.

- Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Üst Yöneticisi Atınç Yılmaz, Türkiye’de faaliyet gösteren Howden Sigorta Brokerliği ile GRC Howden Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin birleştirildiğini açıkladı.