TMB Başkanı Erdal Eren'den sicil affı talebi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 03:08

Eren, özellikle Anadolu’da maliyetleri karşılamaya gücü yetmeyen çok sayıda KOBİ firmasının cezalı duruma düşüp yeniden ihalelere giremez ve iş yapamaz hale geldiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Tek seferlik sicil affı ve teminat mektuplarının iadesi imkânı tanınmalı”