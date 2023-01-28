TMB Başkanı Erdal Eren'den sicil affı talebi
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, maliyet artışları nedeniyle işlerini sürdüremeyerek meslekte cezalı duruma düşen müteahhitlik firmalarının, kamuya borçların yapılandırılmasına yönelik yasal düzenleme kapsamına alınması talebinde bulundu.
Eren, özellikle Anadolu’da maliyetleri karşılamaya gücü yetmeyen çok sayıda KOBİ firmasının cezalı duruma düşüp yeniden ihalelere giremez ve iş yapamaz hale geldiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Tek seferlik sicil affı ve teminat mektuplarının iadesi imkânı tanınmalı”
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