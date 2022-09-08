Kemeraltı esnafı sicil affı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni icra affı müjdesi yüzleri güldürmedi. İzmir’in kalbi konumundaki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın pandemi mağduru esnafı düzenlemede getirilen iki bin lira şartına takıldı.

Erman Şentürk
08 Eylül 2022 Perşembe, 02:00
Kemeraltı esnafı sicil affı bekliyor
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Hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, düzenlemenin yetersiz olduğunu belirterek esnaf için kapsamlı bir sicil affı beklediklerini söyledi.

Girgin, şöyle konuştu:

“Bugün Kemeraltı’nda borcu olmayan esnaf yok. Biz de af bekliyoruz. Bu zamanda iki bin lira borcu olan esnaf mı kaldı? Esnafın borcu 100-150 bin liralar ile ifade ediliyor. Esnafın elektrik faturası, su faturası, dünya kadar masrafı var. İki bin lirayı ödeyemeyen esnafın elektriği zaten ertesi ay kesiliyor. Bu paket ancak kredi kartı borçlularını sevindirir. Bu esnafa yarayacak bir düzenleme değil” dedi.


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