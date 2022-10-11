Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor: 10 milyon kişiye sicil affı geliyor
Milyonlarca borçluyu ilgilendiren ‘Torba Kanun’ ile sicil affı getirilecek. 10 milyon kişi kara listeden çıkarılacak.
Milyonlarca borçluyu ilgilendiren düzenlemeyi içeren Torba Kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlayacak. Düzenleme ile birlikte sicil affının da geleceği öğrenildi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, teklifin ilgili maddesine göre, sicil affından ana para ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim’den önce olanlar faydalanabilecek. Kişi ya da şirketlerin borçlarını 1 Temmuz 2023’e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezindeki kayıtları silinecek. Böylece 10 milyon kişinin kara listeden kurtulması bekleniyor.
3 MİLYON YURTTAŞIN İCRA BORCU KALKIYOR
Ayrıca varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların 2 bin 500 liraya kadar olan kısmının ödenmemesi de teklifte yer alıyor. Alacakların 2 bin 500 liralık kısmı istisna edilerek yaklaşık 1 milyon kişi bankalara olan kredi kartı ya da başka borçlarından kurtulmuş olacak. Doğalgaz, elektrik dağıtım ve GSM şirketlerinin 2 bin liraya kadar olan alacaklarıyla ilgili 2 milyon kişiyi ilgilendiren dosya ile birlikte yaklaşık 3 milyon yurttaşın icra borcu kalkmış olacak.
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