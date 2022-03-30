TMO'dan zam: Ekmek fiyatlarına yansıması bekleniyor
Uluslararası piyasalarda yükselen buğday fiyatı sonrası Toprak Mahsulleri Ofisi de fiyat artışına gitti.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday fiyatını yüzde 22 artırdı.
Anlaşmalı un sanayicilerine satılan ekmeklik buğdayın tonu 2 bin 650 liradan 3 bin 210 liraya çıkarıldı.
Bu zammın ekmek fiyatlarını artırabileceği dile getiriliyor.
NTV'nin haberine göre, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fiyatın Ramazan ayı içerisinde değişmesini beklemediklerini, zammın bayramdan sonra yansıtılabileceğini dile getirdi.
ŞUBAT AYINDA YAPILMIŞTI
Diğer yandan, İstanbul'da ekmek fiyatlarına son zam şubat ayında yapılmıştı.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 10 Şubat'ta yapılan meclis toplantısında ekmeğe yüzde 31,4 zam kararı çıkmış; öncesinde ekmek fiyatlarını 3-3,5 liradan satan fırınlar olsa da, 210 gram ekmeğin fiyatı resmi olarak 3 liraya yükselmişti.
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