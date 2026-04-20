TMSF düğmeye bastı: Kayyım yönetimindeki Tele1 satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın Ekim 2025’te ‘casusluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından kayyım olarak atandığı Tele1 televizyonunu satışa çıkardı. Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihalede muhammen bedel 28 milyon TL olarak belirlendi.

İHALE SÜRECİ VE DETAYLAR

TMSF tarafından yapılan duyuruya göre, ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 olarak açıklandı. Satış süreci, açık teklif yöntemiyle yürütülecek.

TMSF’nin ilan sayfasında yer alan bilgilere göre, ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ile TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ‘malikler’ olarak ifade edildi.

TİCARİ BÜTÜNLÜK SATIŞA SUNULDU

Satış kapsamında, “TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” yer alıyor. Belirlenen muhammen bedel ise 28.000.000 TL olarak duyuruldu.

TMSF’nin yürüttüğü süreçle birlikte, el konulan medya kuruluşunun satış süreci resmen başlatılmış oldu.