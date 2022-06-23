TMSF halı ipliği fabrikasını satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği, Naksan Plastik ve Royal Halı’nın mülkiyetinde bulunan ve halı ipliği üretilen “BCF1” adlı tesisi satışa koydu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik ve Royal Halı’nın mülkiyetinde bulunan ve halı ipliği üretilen “BCF1” adlı tesisin ihaleyle satışına karar verdi.
Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 28 bin metrekare büyüklüğündeki 3 parselde üretime devam eden fabrikanın bina ve arsası ile fabrikada yer alan makine, ekipman, demirbaşlar ve sözleşmeleri bir paket olarak 120 milyon 500 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.
156 personelle faaliyetlerini sürdüren tesis, yıllık 18 bin ton üretim kapasitesine sahip bulunuyor.
Yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapılan tesisin 2022 yılı sonunda toplam cirosunun yüzde 45’inin ihracat gelirlerinden elde edilmesi bekleniyor.
SON TEKLİFLER 27 HAZİRAN'A KADAR VERİLECEK
TMSF, Bankacılık Kanunu’nun kendisine verdiği yetkiye dayanarak “BCF1” adlı tesisi “ticari iktisadi bütünlük” oluşturarak satışa çıkardı.
Bu yöntemle şirketlerin hisseleri değil kıymetli varlıkları paket olarak satılıyor ve ihaleyi kazanan yatırımcı, geçmiş dönemden kaynaklanabilecek borçlardan sorumlu tutulamıyor.
TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında 28 Haziran'da saat 14:30’da yapılacak ihaleye en son teklifler 27 Haziran'a kadar verilebilecek.
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