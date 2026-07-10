TMSF 'Yenidoğan çetesi' hastanesini satıyor: Fiyatı belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Satış işlemi, kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale ile gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için belirlenen muhammen bedel 546 milyon 500 bin TL oldu.

İHALE 29 TEMMUZ'DA YAPILACAK

İhaleye katılmak isteyenlerin 54 milyon 650 bin TL tutarında teminat yatırması ve tekliflerini 28 Temmuz saat 16.00'ya kadar kapalı ve imzalı zarf içerisinde TMSF'ye teslim etmesi gerekiyor.

Kapalı zarf tekliflerinin ardından gerçekleştirilecek açık artırma ise 29 Temmuz saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında yapılacak.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA KAYYUM ATANMIŞTI

Birinci Hastanesi'ne, Kasım 2024'te yürütülen "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kayyum atanmıştı. TMSF, kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından hastanenin yönetimini devralmıştı.