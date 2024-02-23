TMSF'den bir satış ilanı daha
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adularya Menkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ'ye ait taşıtlardan oluşturulan Adularya Menkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.
Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ'ye ait 22 adet ve Adularya Doğalgaz İthalat ve İhracat Toptan Satış AŞ'ye ait 1 adet taşıt olmak üzere toplam 23 taşıttan oluşan Ticari ve İktisadi Bütünlüğün ihalesi için öngörülen muhammen bedel 7.06 milyon TL olarak belirlendi.
İhale 13 Mart'ta yapılacak.
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