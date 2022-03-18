TOBB açıkladı: 2 ayda yaklaşık 2 bin şirket kapandı

18 Mart 2022 Cuma, 10:44

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 Şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2021 Şubat’ta 775 şirket kapanırken, 2022 Şubat’ta bu sayı 806’ya yükseldi. Yılın ilk ayında kapanan 1088 şirketle birlikte, 2022’nin ilk 2 ayında toplam 1894 şirket kapanmış oldu.

Kapanan şirket sayısı 2022 Şubat’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 450 arttı.

KURULAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Öte yandan, 2021 Şubat’ta 10 bin şirket kurulurken, 2022 Şubat’ta kurulan şirket sayısı 9 bin 987’ye geriledi.

Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 0,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,1 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,4 azaldı.

EN ÇOK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE

TOBB verilerinde dikkat çeken diğer veriler şöyle sıralandı:

Şubat ayında kurulan 9 bin 987 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8’i limited şirket, yüzde 12,8’i anonim şirket ve yüzde 1,4’ünün de kooperatif olduğu belirtildi.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,5’inin İstanbul’da, yüzde 9,3’ünün Ankara’da ve yüzde 6,3’ünün de İzmir’de kurulduğu ifade edildi.

Şubat 2022'de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 288'i ticaret, 1.526'sı imalat ve 1.048'i inşaat sektöründe kuruldu.

Şubat ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin; 262'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 112'si imalat, 108'i inşaat sektöründe oldu.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 927'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 359'u inşaat, 255'i imalat sektöründe oldu.