TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Merkez Bankası'na çağrı: 'Destek bir yıl uzatılmalı'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) çağrıda bulunarak ''Döviz dönüşüm desteği uygulaması 30 Nisan'da sona ermektedir. Söz konusu desteğin en az bir yıl daha uzatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

'MEVCUT DESTEK YETERSİZ KALMAKTA'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz dönüşüm desteği uygulamasının 30 Nisan'da sona ereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve ihracat pazarlarında rekabetin sertleştiği bu dönemde, Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerini sürdürebilmesi için reel sektörümüzün rekabet gücünün korunması kritik önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu desteğin en az bir yıl daha uzatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, mevcut yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteği hem oran itibarıyla yetersiz kalmakta hem de uygulama şartları reel sektör açısından ağır işlemektedir. Uygulamanın daha sade, erişilebilir ve öngörülebilir hale getirilmesi; destek oranının ise artırılması gerekmektedir. Bu yönde atılacak adımlar, sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza moral verecek, firmalarımızın finansman koşullarını destekleyecek ve ihracat hacmimize olumlu katkı sağlayacaktır."