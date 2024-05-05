TOBB, iş yasalarında ‘tek çatı’ya karşı çıktı

Yayınlanma: 05.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.05.2024 - 04:00

Hazırlıklar kamuoyuna daha çok “çalışma saatlerinin düşürüleceği” şeklinde yansıtılsa da sendikalarda, asıl amacın “esnek çalışmanın yaygınlaştırılması” olduğu yorumları yapılıyor. İş dünyası uzun süredir “esnek çalışmanın” yaygınlaştırılmasını istiyor.

Bu konuda çalışmalar devam ederken iş dünyasından süpriz bir çıkış geldi. Geçen hafta yapılan 13. Çalışma Meclisi Toplantısı’na TOBB’u temsilen yönetim kurulu üyesi Mehmet Büyüksimitci katıldı ve şöyle konuştu:

ESNEKLİK TALEP ETTİ

“Son dönemde, iş kanunlarının tek bir çalışma kanunu altında toplanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü duyuyoruz. Ancak, ilgili sektörlerimizin görüşleri doğrultusunda, bazı özel düzenlemelerin tek bir kanunda toplanmasının uygun olmadığını değerlendiriyoruz. Bu tür düzenlemelerin iş barışını zedelememesi için kamu ve özel sektör diyaloğu içinde hareket edilmesinde büyük fayda görüyoruz. Karşılaştığımız zorluklar olsa da, sosyal diyalog içerisinde bir araya gelerek bu sorunların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum.” Büyüksimitci ayrıca, özellikle gençlerin artık yeni çalışma biçimleri ile esneklik aradıklarını savunarak “Bu noktada, mevzuatımızda yer alan esnek çalışma biçimlerini ILO standartları ve AB direktifleri ile uyumlu hale getirerek katılıklardan arındırmamız gerekiyor” dedi.